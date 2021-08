I Samsung Galaxy Watch 4 sono stati presentati lo scorso 11 agosto, ricevendo da subito diversi consensi da parte del pubblico. La nuova generazione di orologi intelligenti del produttore sudcoreano sono capaci di tante rivelazioni diverse, anche se la domanda principale che si staranno ponendo gli utenti riguarda la misurazione della glicemia. In passato i vari leak avevano suggerito che i Samsung Galaxy Watch 4 avrebbero offerto questa possibilità, anche se, a conti fatti, la situazione appare molto diversa da quanto ci aspettavamo (le indiscrezioni rimbalzare nelle settimane precedenti ci erano parse molto incorraggianti in questo senso).

I wereable di ultima generazione, infatti, non sembrano essere predisposti alla rivelazione della glicemia, un parametro assai importante per quanto riguarda i soggetti diabetici. Un dato che mancherà senz’altro, anche se sono tanti i dati portati all’attenzione degli utenti da parte dei nuovi Samsung Galaxy Watch 4, che, grazie al sensore ECG e quello BioActive, sono capaci di monitorare il battito cardiaco 24/7, rivelare la pressione sanguigna, la fibrillazione atriale, l’ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e la composizione corporea tramite la BIA (tutti parametri essenziali, anche se è doveroso ricordare che le rivelazioni dei Samsung Galaxy Watch 4 non sono da sostituirsi alle visite specialistiche effettuare con apparecchiature mediche).

La rivelazione della glicemia, lo ribadiamo ancora una volta, non è nella dotazione dei nuovi wereable del colosso di Seul (purtroppo nemmeno parliamo di un valore che è possibile aggiungere con un semplice aggiornamento software in quanto, per funzionare, richiedere delle specifiche hardware ben precise, la cui mancanza ne pregiudica l’utilizzo), che potrebbe decidere di introdurre la caratteristica a partire dalla prossima generazione (almeno per quanto ne sappiamo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.