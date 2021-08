Sono state aggiornate dal Governo le FAQ relative al Green Pass, per quanto riguarda la scuola e le mense aziendali. Come riportato da ‘tg24.sky.it‘, da poco è arrivato l’obbligo proprio relativamente alle mense aziendali: la certificazione verde sarà necessaria per accedervi sul luogo di lavoro. Naturalmente restano esenti all’obbligo del Green Pass i bambini con età inferiore ai 12 anni, gli individui che non possono ricevere il vaccino per patologie o allergie (dovranno, però, presentare un certificato medico di esenzione dal vaccino), i soggetti che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (1 o 2 dosi) nel corso della sua sperimentazione.

Per ottenere la certificazione verde si può, in alternativa, sottoporsi a test molecolari o antigenici rapidi (sono esclusi gli autotest rapidi, quelli salivari ed i sierologici). Il Green Pass è necessario per consumare in bar e ristoranti al chiuso, per presenziare agli spettacoli aperti al pubblico, come pure ad eventi e manifestazioni sportive, musei, mostre ed altri luoghi della cultura, piscine, palestre, spa, strutture ricettive (per quanto riguarda le attività al chiuso). Lo stesso vale per sagre, congressi, convegni, fiere, parchi a tema e di divertimento, centri estivi, sale giochi e scommesse, bingo e casinò. Dal 1 settembre 2021 tutto il personale scolastico e universitario (compresi gli studenti universitari) dovranno mostrare la certificazione verde.

Altresì per accedere alle mense aziendali sarà obbligatorio esibire il Green Pass per quanto riguarda la consumazione al tavolo al chiuso. Chi verrà sorpreso senza la certificazione verde rischia una multa compresa tra i 400 ed i 1000 euro, e la chiusura dell’esercizio commerciale da 1 a 10 giorni per i ristorati qualora il reato dovesse essere riscontrato per 3 volte in 3 giorni diversi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.