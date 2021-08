Continua con successo la messa in onda di Grand Hotel 3. La stagione è composta da 22 episodi e la corsa è ancora molto lunga anche se in molti si attendono una pausa, con una ripresa della messa in onda nel periodo natalizio, o un’accelerazione con più episodi alla settimana. Per il momento Grand Hotel 3 tornerà in onda domenica prossima, il 22 agosto, con due nuovi episodi dal titolo Album di famiglia e Il gioco delle apparenze.

Sarà la prossima settimana che i protagonisti di Grand Hotel 3 avranno modo di assistere all’esibizione del famoso mago Harry Houdini in hotel, mentre l’ex maggiordomo Benjamin ritorna alla struttura. Alicia trova delle foto nascoste che rivelano la vera famiglia Alarcón e questo la porta a scoprire ulteriori segreti.

Sofía cade nella trappola di Benjamin e viene arrestata come l’assassino dei coltelli d’oro. Alfredo sta cercando prove per scagionarla, ci riuscirà davvero oppure no?

Grand Hotel 3 tornerà però anche oggi, 15 agosto, nonostante il Ferragosto, con due nuovi episodi, il secondo e il terzo della stagione, in cui vedremo Alicia combattere ancora per scoprire la verità con Julio al suo fianco. In particolare, nell’episodio dal titolo L’annullamento, l’agente Ayala dimostra che non è stata Alicia a sparare a Garrido. Julio, Alicia e Ayala indagano su Yanes, per capire quale sia il motivo per cui il padre di Alicia gli ha lasciato in eredità una casa.

Nel secondo episodio della serata dal titolo Il sequestro, Alicia e Julio continuano ad indagare sulla morte di Don Carlos, padre di Alicia. Nel frattempo Javier mette in scena un falso rapimento per cercare di racimolare dei soldi attraverso il riscatto, ma alla fine verrà scoperto. Intanto, continuano i dissapori tra Alfredo e Sofia e Sofia e Beatriz e quest’ultima verrà pugnalata a morte, in un impeto di gelosia, proprio da donna Sofia. Come finirà adesso per i protagonisti della serie spagnola?