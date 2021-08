Gianfranco d’Angelo è morto. Questo 2021 è davvero da dimenticare. Pensavano che niente potesse superare il 2020 ma una scia di morti illustri per il mondo dello spettacolo italiano non sta facendo altro che peggiorare le cose. Oggi le lacrime e l’addio sono per uno dei re della comicità italiana, un volto illustre della tv degli esordi della tv commerciale, il re del Bagaglino e del Drive In e non solo.

Gianfranco d’Angelo è morto a Roma all’età di 85 anni nella notte “fra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia Avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto”. Questo si legge in una nota stampa diffusa questa mattina dalla famiglia che si è stretta al suo capezzale.

Addio a #GianfrancoDAngelo: l’attore e cabarettista è scomparso oggi #15agosto all’età di 84 anni. pic.twitter.com/8T6sOVRjRo — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) August 15, 2021

Classe 1936, Gianfranco d’Angelo era un noto attore, comico, doppiatore, imitatore ma anche cabarettista e cantante, un artista completo che ha fatto il suo debutto in casa Rai all’inizio degli ani ’70 condividendo il suo palco con mostri sacri come Sandra Milo o Raffaella Carrà. Insieme a Pippo Franco ha preso parte del gruppo del Bagaglino e si è diviso poi tra cinema, teatro e televisione, dove ha preso parte a programmi come Drive in e, più recentemente, Striscia la notizia.

Nel 2019 era apparso nel film W gli sposi diretto da Valerio Zanoli. Gianfranco d’Angelo lascia le due figlie, Daniela e Simona, entrambe attrici, e tutti gli amici e i colleghi che oggi piangeranno la sua dipartita.