Come Un Gatto In Tangenziale replica, azzarda il Ritorno A Coccia Di Morto e, prevedibilmente, fa il passo più lungo della gamba. Era inevitabile il sequel dopo il successo del prototipo, l’unica commedia italiana – irraggiungibile Zalone a parte, ma i film dei comici sono un’altra cosa – capace in questi ultimi anni di superare la soglia anche psicologica dei dieci milioni di euro (lasciamo perdere che, dopo il Covid, quella soglia è diventata molto, molto più bassa). Ed era un’idea, quella architettata insieme dal regista Riccardo Milani e l’attrice e compagna Paola Cortellesi – pure sceneggiatori insieme a Giulia Calenda e Furio Andreotti – tanto semplice quanto efficace.

Giovanni (Antonio Albanese), casa al centro di Roma e vacanze a Capalbio, è il direttore d’un think tank col pallino dell’integrazione e, come la chiama lui, la “contaminazione” per rilanciare l’identità della città. Invece Monica (Cortellesi) vive nella paurosa periferia, però contaminata per davvero, di Bastogi, vacanze a Coccia di Morto, con l’accollo delle sorellastre gemelle cleptomani Pamela e Sue Ellen (Valentina e Alessandra Giudicessa) e un ex marito al gabbio (Claudio Amendola). Galeotto per l’incontro nella prima puntata fu il filarino dei due rispettivi figli. Da lì si sviluppava una commedia degli opposti che s’attraggono, mescolando notazioni sociologiche passabilmente attendibili al gusto della storia romantica impossibile, che come dice Monica, ha speranza di durare “come un gatto in tangenziale”, cioè pochissimo.

Adesso che li ritroviamo nel Ritorno A Coccia Di Morto, targato Vision Distribution-Wildside e uscito in anteprima il 14 e 15 agosto prima del lancio in grande stile il 26, Giovanni e Monica, passati tre anni, sono rientrati come previsto nei rispettivi mondi. Lei, messo da parte l’orgoglio personale, chiede il suo aiuto perché è finita in galera, innocente, per colpa dello “shopping compulsivo” delle sorellastre. Grazie alle sue entrature, Giovanni ottiene una conversione di pena, facendola assegnare a una parrocchia di periferia guidata da un prete attivissimo nel sociale, don Davide (Luca Argentero). Manco a farlo apposta la chiesa è di fronte al nuovo visionario progetto di Giovanni, un avveniristico spazio di frontiera per mezzo del quale portare la cultura nelle aree disagiate della città, un luogo “digitale, green e inclusivo”, con sculture giapponesi di cernie giganti in ghiaccio vivo e “risotto experience”.

Naturalmente Giovanni è insoddisfatto della sua vita accanto alla nuova compagna (Sarah Felberbaum), algida fund raiser che pensa solo ad accontentare il main sponsor, e pure ingelosito da quel prete esageratamente aitante, che attrae in parrocchia persino la svampita ex moglie Luce (Sonia Bergamasco). E in men che non si dica gli opposti ricominciano ad attrarsi.

Come Un Gatto In Tangenziale – Ritorno A Coccia Di Morto paga fin troppo dazio al prototipo, dando spazio a tutti i vecchi protagonisti che il pubblico s’attende di rivedere, aggiungendo i nuovi del microcosmo della chiesa – da Argentero all’anziano parroco Mariano Rigillo (un bravo attore deplorevolmente sprecato) –, con contorno di suore da horror in salsa comica. Ed è tutto un gioco alla gag rimasticata, con la colonna sonora fastidiosa a sottolineare didascalicamente gli spunti comici, per cui se c’è la scena da romanzo criminale partono gli effetti wah-wah alla Shaft e quando compaiono degli indiani attacca una musichetta orientale. C’è pure il riciclo di gag viste mille volte, come l’ignorante che guarda perplessa le incomprensibili opere d’arte concettuali contemporanee (“me sembra un pesce surgelato”).

Questo però sarebbe il meno. Il vero problema è che, nel frattempo, gli autori di Come Un Gatto In Tangenziale devono aver cominciato a prendere un po’ troppo sul serio le ambizioni di integrazione e contaminazione di Giovanni, il suo bisogno di sconfessare l’adagio, ripetuto più volte, secondo cui “con la cultura non si mangia”. Così decidono di assumersene le preoccupazioni, confezionando un film che ripercorre questioni spinose e insieme mostra le potenzialità dell’Urbe. Per cui da un lato si parla di donne maltrattate e disagio delle periferie – con don Davide che però come prete di frontiera appare un po’ troppo ingenuo e boccalone –, dall’altro, manco stessimo in uno spot turistico per Roma capitale, si mostrano i tesori della grande bellezza, con le scale dell’acquedotto romano, la Fontana di Trevi e la terrazza di Castel Sant’Angelo.

Soprattutto, c’è un peana alla cultura come strumento di emancipazione e all’intervento sociale nelle aree disagiate quasi da campagna elettorale. Saremmo pure in tema, visto che le Amministrative sono alle porte, e che una delle sceneggiatrici, Giulia Calenda, è pure sorella del candidato sindaco Carlo. Anche se la “vision” puntata sulle periferie pare accordarsi meglio con le politiche della Roma degli anni di Walter Veltroni. Nel frattempo poi il film trova anche una sua conclusione, con modesti colpi di scena da soap opera, che paiono già minacciare il terzo episodio. E a questo punto, il piccolo miracolo del primo Come Un Gatto In Tangenziale ce lo siamo già dimenticati. Peccato.