Adesso sappiamo dirvi di più sul conto del Samsung Galaxy S21 FE grazie al suo passaggio dal Bluetooth SIG. Il dispositivo avrebbe dovuto compiere il proprio debutto nel corso del Galaxy Unpacked che ci ha fatto fare la conoscenza dei pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, cosa che poi non si è verificata per tutte quelle questioni di cui abbiamo fatto più volte accenno in passato. Le varianti di Samsung Galaxy S21 FE certificate dal Bluetooth SIG sono due, di cui una dual SIM (che speriamo arrivi in Europa, come successo l’anno scorso con i Samsung Galaxt S20 FE e S20 FE 5G).

Un altro dettaglio portato alla nostra attenzione dal passaggio del Samsung Galaxy S21 FE presso il Bluetooth SIG sta nella connettività Bluetooth, corrispondente alla versione 5.0, e non alla 5.2 (che è la versione più recente). Lo stesso si è verificato anche con il modello più economico del Samsung Galaxy S21, sia per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 (forse per tenere i costi di produzione il più bassi possibile per via della crisi mondiale dei chip che purtroppo continua ad imperversare senza sosta sugli OEM).

Il telefono dovrebbe arrivare il prossimo ottobre e presentare uno schermo Super AMOLED da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, oltre che essere spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (oppure, a seconda dei mercati di destinazione dall’Exynos 2100), con 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. La fotocamera posteriore sarà tripla, con un sensore principale da 12MP, un ultra-grandangolare da 12MP ed un teleobiettivo da 64MP con zoom 3x. Speriamo che quanto sopra detto soddisfi la vostra sete di conoscenza sul prodotto, almeno per quanto riguarda questo periodo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.