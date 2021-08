Fiorella Mannoia torna su Rai1 stasera con La Musica Che Gira Intorno, in replica. Il suo show è stato trasmesso a gennaio dalla Rai in prima serata e torna stasera e la prossima settimana per due appuntamenti in replica.

Due appuntamenti speciali condotti da Fiorella Mannoia con grandi ospiti del mondo musicale, della tv, del teatro e del cinema, per celebrare la musica. Le date delle repliche di Rai1 sono quelle di sabato 14 e sabato 21 agosto alle ore 21.25.



Il titolo dello show rende omaggio alla canzone di Ivano Fossati; protagonista è Fiorella Mannoia ma soprattutto la musica attraverso un racconto costruito dalle canzoni e dalle storie interpretate da lei e dagli ospiti dello show.

Emozioni e ricordi, spunti di riflessione da storie personali e collettive: questo è La Musica che Gira Intorno.

“C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare. Le nostre storie, la nostra musica”, le parole di Fiorella all’epoca della presentazione dello show.

Stasera con Fiorella Mannoia sul palco ci saranno tanti amici, ospiti per rievocare le emozioni legate alle canzoni più belle della musica italiana. Claudio Baglioni e Francesco De Gregori ma anche Antonello Venditti e Marco Mengoni saranno tra i protagonisti della prima serata Rai ma anche Luciano Ligabue e Francesco De Gregori, Antonello Venditti e Giorgia.

Gli ospiti di Fiorella Mannoia il 14 agosto per La Musica Che Gira Intorno

Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Luciano Ligabue.