Manca ormai una settimana alla prossima stagione di Serie A 2021/2022. Il Napoli allenato dal nuovo allenatore Luciano Spalletti affronterà, domenica 22 agosto, il Venezia (neo promossa) allo Stadio Diego Armando Maradona. Ad oggi, gli azzurri si trovano in ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, per completare la preparazione atletica, tecnica e tattica. I ragazzi del tecnico toscano sono reduci dall’ultima amichevole disputata contro l’Ascoli, squadra che milita in Serie B, che hanno battuto per 2-1 grazie al rigore messo a segno dal capitano e neo campione d’Europa Lorenzo Insigne ed alla rete vittoria di Elmas.

Quest’oggi, sabato 14 agosto, i partenopei scenderanno in campo per disputare l’ultima amichevole pre-stagionale contro il Pescara (retrocessa in Lega Pro e che sarà inserita nel Girone B) presso lo Stadio Patini di Castel di Sangro alle ore 17.30. L’ufficialità del match è stata comunicata dalla società partenopea tramite una nota apparsa sui propri canali social. Scopriamo insieme dove vedere in diretta TV ed in streaming il match. Anche per l’ultima amichevole Napoli-Pescara l’intera tifoseria azzurra potrà seguire il match in diretta esclusiva ed in chiaro su Canale 8, visibile in Campania sul canale numero 13 del digitale terrestre. Non solo, la partita sarà fruibile in diretta su Sky Sport, per coloro che sono abbonati al servizio, al canale numero 251 del satellite. Per chi, invece, volesse seguire l’incontro in diretta streaming potrà farlo collegandosi su Sky Go e NOW.

Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis è chiamato a scendere in campo nell’ultimo test pre-campionato, ormai alle porte. Dopo aver vinto tutte le sfide amichevoli disputate fino ad ora, superando nell’ordine Pro Vercelli, Bayern Monaco, Wisla Cracovia ed Ascoli, adesso non resta che chiudere in bellezza con un’ultima vittoria per poi prepararsi alla prima sfida della stagione contro il Venezia, in programma il prossimo 22 agosto alle ore 20.45. Queste a seguire potrebbero essere le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

PESCARA (3-4-3): Radaelli; Illanes, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Rasi; D’Ursi, Ferrari, Marilungo. All.: Autieri.