Fare gli auguri di buon Ferragosto 2021? Niente di più facile con le nostre imbeccate. Il 15 agosto è una di quelle giornate da passare all’insegna del divertimento, e da passare con la famiglia e gli amici più cari, che potrebbero anche essere lontani per l’occasione. Raggiungerli non sarà per niente complicato invando loro gli auguri di buon Ferragosto 2021 via WhatsApp, scegliendo la frase, la foto o il video più adatto.

Si parte proprio dalle frasi, che abbiamo accuratamente scelto per voi in modo possiate fare bella figura, come sempre. La carrellata comprende contenuti divertenti ed altri un po’ più significativi, volti ad invitare alla riflessione sia il mittente che il destinatario:

– Ti mando i miei più sentiti auguri di Ferragosto di prima mattina: auguri lucidi, prima della grande abbuffata.

– Ferragosto 2021: 50 sfumature di griglia.

– Ferragosto, bilancia mia non ti conosco.

– A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere. (Stephen Littleword)

– La cosa importante non erano i fuochi d’artificio, ma il fatto di essere lì, quella sera in quel posto, a guardare il cielo noi due insieme nello stesso momento, ascoltare sottobraccio il boato dei fuochi, con lo sguardo rivolto nella stessa direzione di tutti coloro che si trovavano lì.

(Banana Yoshimoto)

– Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora. (frase tratta dal film “L’estate addosso”)

Si prosegue con le foto per fare gli auguri di buon Ferragosto 2021 il 15 agosto, che, data la semplicità di divulgazione, tutti potranno inviare in un attimo ai propri cari per rivolgere loro il pensiero desiderato. Troverte immagini, ma anche GIF animate tra cui poter scegliere: prendetele anche tutte, se volete.

















Infine, anche se non per importanza, vi alleghiamo i video per fare gli auguri di buon Ferragosto 2021, da poter inviare attraverso il canale che riterrete più opportuno (Facebook, WhatsApp, Telegram o quale altro credete). La parola d’ordine è sempre la stessa, divertirsi ed accantonare per un po’ i problemi del quotidiano che spesso ci accompagnano in città. Non fatevelo ripetere due volte e scaldate i vostri smartphone per l’invio. Cogliamo l’occasione per fare a tutti i lettori di OM gli auguri di buon Ferragosto 2021.