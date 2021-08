In tanti sono alla ricerca del modulo di autocertificazione Green Pass in formato PDF, pensando che il documento, da solo, basti per entrare in ristoranti al chiuso, come negli eventi, ai musei, al cinema o ovunque si faccia richiesta dello specifico controllo. Su WhatsApp come sui social sono diversi gli annunci che dichiarano il documento auto-prodotto del tutto valido ma così non è ed è giusto saperlo immediatamente.

L’autocertificazione Green Pass in PDF è carta straccia e non è neanche minimamente comparabile al QR code ottenuto dal portale del Ministero della Salute dedicato al documento. Il motivo è presto detto: in questo momento ancora contrassegnato dalla pandemia, non c’è alcuna dichiarazione personale che possa valere più di quanto verificato invece attraverso lo strumento voluto dai Governi di tutta Europa.

Solo il Green Pass con apposito QR Code personale può certificare che un cittadino abbia ricevuto almeno una dose del vaccino, sia guarito dalla malattia Covid-19 o abbia effettuato un tampone risultato negativo al virus al momento di una verifica, associando le informazioni ad un nominativo.

Eppure cercando sul web (anche con il semplice motore di ricerca Google) un’autocertificazione Green Pass in PDF i risultati non mancano. I documenti falsi e con nessuna validità sono stati di certo creati per irretire qualche utente e magari anche per veicolare qualche malware. Meglio stare alla larga da questa tipologia di contenuti, anche perché non avrà alcun senso effettuarne il download, magari compilarlo e poi esibirlo in specifiche occasioni. La sua presentazione a qualsiasi operatore dotato invece dell’app ufficiale VerificaC19 non sortirà alcun effetto se non quello di ottenere un chiaro rifiuto all’entrata. Le modalità per ottenere il tanto dibattuto QR Code per il certificato verde restano quelle già note e riportate in questo approfondimento, senza alcuna eccezione, almeno fino a quando sarà in vigore l’ultimo decreto in materia del Governo Draghi.