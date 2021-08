Ci sono ottime notizie per tutti coloro che attendono il rimborso Cashback di Stato in questo venerdì 13 agosto. Quanto spettante ai partecipanti al primo semestre 2021 del programma era atteso dalla fine del mese di giugno e proprio in queste ore si raccolgono testimonianze di svariati bonifici giunti sui conti dei beneficiari.

Verifica su conto bancario

Il consiglio valido per chi attende il rimborso Cashback di Stato in questo momento è quello di controllare gli eventuali accrediti sul proprio conto bancario con l’IBAN fornito nel programma, oramai anche svariati mesi fa. In effetti l’operazione è necessaria per essere certi della somma maturata visto che chi sta vedendo il riferimento alla cifra nelle sue ultime transazioni non ha ancora ricevuto una notifica in app IO che lo avvisa dell’operazione. Quest’ultima potrebbe tuttavia fare capolino già nelle prossime ore.

Al momento di questa pubblicazione non è risaputa la metodologia con la quale si sta procedendo alla distribuzione e dunque il motivo per il quale alcuni già visualizzano il credito sul conto e chi no. Si starà di certo procedendo per gruppi di utenti al trasferimento di denaro visto il gran numero di beneficiari per il primo semestre 2021, magari partendo da chi ha maturato prima il risarcimento.

A quando il rimborso Cashback di Stato per tutti?

Se in queste ore non si riceverà ancora la somma personale sul conto, non c’è da allarmarsi in alcun modo. In effetti, gli accrediti sono stati garantiti tutti entro la fine del mese di agosto, ovvero a 60 giorni dalla fine del primo semestre del programma per il 2021. Il discorso cambia invece per l’iniziativa Super Cashback con bonus di 1500 euro per coloro che hanno effettuato il numero maggiore di transazioni in assoluto, per il quale bisognerà invece attendere fino al mese di novembre.