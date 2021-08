Ci sono delle importante novità sia sul canale che sul decoder DAZN per vedere le partite di serie A in TV sfruttando il digitale terrestre. In realtà si sta concretizzando quanto ipotizzato nelle scorse settimane, dunque sono state messe a disposizione di più clienti quelle tecnologie per visualizzare i contenuti anche senza televisore.

Prima di tutto va detto che ha fatto capolino il canale per vedere DAZN in TV nella posizione 409 ossia el Mux Cairo Due. Era già noto che la piattaforma di streaming di Perform avesse acquisito le frequenze come opzione di backup in caso di problemi con le partite ma ora la rete è praticamente pronta a trasmettere, ma con una serie di limitazioni importantissime.

Secondo quanto ora noto, va detto che una sorta di decoder DAZN sarà necessario per vedere il canale 409 dedicato. L’apparecchio, altro non sarà, che quello già fornito per TIM Vision dall’ex operatore nazionale Telecom Italia, naturalmente non brandizzato e senza le ovvie personalizzazioni del vettore. Non tutti potranno averlo e usufruirne, visto che la tecnologia sarà riservata a coloro che abitano nelle cosiddette zone bianche, ossia quelle non raggiunta da una connesione di rete avanzata come può essere la fibra.

Chiarite le novità sia sulla rete che sul decoder DAZN per vedere le partire sul digitale (solo per pochi clienti), va pure specificato che non tutte le partite saranno visibili. Intanto, considerando la contemporaneità di più match, di volta in volta ne sarà selezionato solo uno e magari sulla base di una scelta mirata alle squadre più seguite. Ancora, per ogni giornata di Campionato, saranno trasmesse solo 7 partite delle 10, ossia solo quelle che proprio il servizio di streaming detiene in esclusiva (le altre 3 sono invece in co-esclusiva con Sky). Insomma, nonostante ci sia l’alternativa per vedere i contenuti sul televisore, gli ostacoli sono molteplici e diversi.