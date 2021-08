Ancora giallo e misteri su Rai2 dove oggi, 13 agosto, prenderà il via Ella Schön, la serie tedesca con la protagonista affetta dalla sindrome di Asperger. Siamo sicuri che il pubblico del venerdì sera della seconda rete Rai apprezzerà il dramedy che metterà insieme gli elementi della commedia con quelli del legal drama. A fare da sfondo alla storia saranno la malattia della protagonista ma anche l’incipit della serie ovvero la morte del marito di Ella e la scoperta che l’uomo aveva una “seconda vita”.

Protagonista della nuova serie tv targata Zdf è Ella Schön (interpretata da Annette Frier) una donna dalla vita tranquilla al fianco del marito in quel di Francoforte almeno fino a quando quest’ultimo muore e lei scopre che aveva una doppia vita e che aveva un’altra moglie e dei figli.

Per lei arriva in eredità una villa a Fischland, sul Mar Baltico, ma una volta arrivata sul posto si ritroverà a fare i conti con Christina Kieper (interpretata da Julia Richter) e i suoi due figli Ben (interpretato da Maximilian Ehrenreich) e Klara. A quanto pare la donna può rimanere così come i suoi figli ma questo non impedisce a Ella di fare altrettanto conquistando l’ammirazione dell’avvocato Kollkamp (Rainer Reiners) che le propone un lavoro come tirocinante nel suo studio legale.

Una casa, due donne e tante sorprese ➡ "Ella Schon", venerdì alle 21.20 in prima visione assoluta su #Rai2 📺 pic.twitter.com/5BiFVvJyft — Rai2 (@RaiDue) August 12, 2021

Prende il via da qui la serie Ella Schön che andrà in onda oggi, 13 agosto, su Rai2, con i primi due episodi in cui conosceremo lei, la seconda famiglia del marito e poi proprio il primo caso di cui dovrà occuparsi ovvero un’amica di Christina, Josie, incinta, ma con qualcosa da nascondere, che cosa? Al momento quello che sappiamo è che in Patria la serie è andata in onda con un totale di sei episodi, due all’anno, e non sappiamo bene se venerdì prossimo la programmazione sarà confermata o meno (al momento sembra di no).