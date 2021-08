Due anni fa moriva Nadia Toffa. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche se la giornalista, conduttrice e inviata de Le Iene non ne aveva fatto mistero. Era il dicembre del 2017 quando rimbalzava in tv la notizia del malore e del ricovero per la giornalista proprio mentre era pronta ad un altro servizio e un’altra indagine per Le Iene.

Nadia Toffa viene soccorsa in un hotel di Trieste e viene subito trasferita in ospedale ma poi viene trasferita al San Raffaele di Milano dove, uscita dal coma, inizia il suo percorso verso la guarigione. Proprio per via di quel malore, Nadia Toffa scopre in realtà di avere un tumore ed inizia così la sua battaglia che lei continua a combattere condividendo spesso con il pubblico de Le Iene i vari aggiornamenti sul decorso della malattia.

Purtroppo la situazione si è aggravata proprio l’estate di due anni fa e il 13 agosto del 2019 si è spenta lasciando tutti, colleghi e amici, nello sconforto più assoluto. Chi l’ha conosciuta ha voluto fare proprio il messaggio di Nadia Toffa, quella voglia di vivere la vita prima che sia troppo tardi e di sorridere sempre affrontando ogni giorno come se fosse l’ultimo.

Da allora sono passati due anni ma mai nessuno ha dimenticato Nadia Toffa tanto da ricordarla il giorno del suo compleanno e anche oggi, nel giorno dell’anniversario della sua morte. Ecco il messaggio della redazione de Le Iene:

Due anni senza di te ❤️ pic.twitter.com/fYtvj5GH5N — Le Iene (@redazioneiene) August 13, 2021

Ecco il messaggio di Dino Giarrusso de Le Iene:

Siamo sicuri che nelle prossime ore si uniranno a loro anche la madre Margherita Rebuffoni, che ha fatto suo il messaggio di positività della figlia, ma anche altri personaggi noti del mondo dello spettacolo a cominciare da chi ha condiviso con lei il palco e i corridoi del programma di Italia1.

Ecco il messaggio di Alessia Marcuzzi: