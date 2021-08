Esce oggi a sorpresa Cold Heart di Elton John e Dua Lipa: è il nuovo singolo con la produzione di PNAU, il duo australiano pioniere della musica elettronica.

Cold Heart è il nuovo brano di Elton John in collaborazione con Dua Lipa, disponibile dal 13 agosto in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Si tratta di una canzone dal ritmo dance che vede per la prima volta insieme due grandi artisti internazionali del calibro di Elton John e Dua Lipa per un singolo dal successo assicurato che sta facendo parlare sin dal suo rilascio.

Un moderno ‘dancefloor’ basato su quattro brani classici di Elton sapientemente assemblati dal duo australiano PNAU: ‘Kiss The Bride’ (dall’album ‘Too Low For Zero’ del 1983), ‘Rocketman’ (da ‘Honky Chateau’ del 1972), ‘Where’s the shoorah?’ (Dal doppio album ‘Blue Moves’ del 1976) e ‘Sacrifice’ (da ‘Healing Hands’ del 1989): è questo il duetto di Elton John con Dua Lipa.

Elton ha dichiarato, a proposito della nascita del pezzo, che l’ultimo anno e mezzo per lui è stato particolarmente difficile ma ha trovato il tempo per tornare alle sue radici e riesplodere vecchi successi.

“Gli ultimi 18 mesi sono stati difficili, ma ho avuto il tempo di tornare alle mie radici come session player e collaborare con alcuni artisti meravigliosi. In particolare avere l’opportunità di passare del tempo con Dua, anche se a distanza, è stato incredibile. Mi ha trasmesso tanta energia. Dua è una persona e un’artista davvero meravigliosa, piena di creatività e idee. L’energia che ha portato nella realizzazione del brano mi ha fatto letteralmente impazzire”.

Dua Lipa ha commentato: “Da quando ci siamo incontrati online per la prima volta, c’è stata subito grande sintonia. Elton è un artista di grande ispirazione e ha anche un senso dell’umorismo molto cattivo, direi una combinazione perfetta. È stato un onore e un privilegio collaborare con lui a questa traccia, che vede alcuni dei miei preferiti classici di Elton combinati insieme”.

Testo

It’s a human sign

When things go wrong

When the scent of her lingers

And temptation’s strong

Cold, cold heart

Hardened by you

Some things look better, baby

Just passin’ through (Oh no, no, no, no)

And I think it’s gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I’m not the man they think I am at home

Oh no, no, no (No, no, no, no)

And this is what I should have ever said

When I’m fallin’, but I can’t dance

Cold, cold heart

Hardened by you

Some things look better, baby

Just passin’ through (Oh no, no, no, no)

And I think it’s gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I’m not the man they think I am at home

Oh no, no, no (No, no, no, no)

And this is what I should have ever said

When I’m fallin’, but I can’t dance