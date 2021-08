Britney Spears è libera: il padre ha rinunciato al suo ruolo di tutore. Questo è ciò che si apprende stamattina dalle fonti estere che stanno seguendo la vicenda della cantante americana.

A rivelare gli ultimi dettagli, postivi per l’artista, è il sito specializzato nel gossip, TMZ. Da sempre ben informato sulle vicende delle star di Hollywood, TMZ riporta che Jamie Spears ha rinunciato al suo ruolo di tutore, una decisione che sarebbe avvenuta in modo spontaneo.

Nessun giudice dunque gli ha ufficialmente tolto il potere di vegliare sul patrimonio della figlia per gestirlo. Jamie ha però deciso di compiere un passo indietro a favore della libertà di Britney Spears.

Britney Spears è libera ma si attendono conferme ufficiali che non tarderanno a raggiungere il web qualora il tutto fosse effettivamente confermato.

Ciò che sappiamo al momento è quanto rivelato da TMZ che cita documenti nei quali Jamie parla della disponibilità da parte sua a “lavorare con la Corte e il nuovo avvocato della figlia per garantire una transizione senza ostacoli verso un nuovo tutore”.

Solo qualche giorno fa, il giudice aveva rifiutato la richiesta della Spears di anticipare la prossima sessione sulla estromissione di Jamie Spears dalla sua vita, in programma per il 29 settembre.

“L’istituto della tutela dovrebbe essere usato come ultima risorsa a beneficio della persona interessata, non come meccanismo per arricchire terze parti”, le parole dell’avvocato Mathew Rosengart che Britney ha scelto per essere difesa da suo padre, colpevole di sperperare il suo patrimonio milionario giorno dopo giorno.

Oggi la notizia che, in attesa della nuova sessione, Jamie ha compiuto un passo indietro a favore della libertà di sua figlia. Si attendono adesso conferme ufficiali prima di aggiornamenti su ulteriori risvolti.