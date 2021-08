Una Stubbs è morta. Un altro terribile lutto ha scosso oggi il mondo delle serie tv e, soprattutto, coloro i quali che amano e hanno seguito la serie inglese con Benedict Cumberbatch, Sherlock. L’attrice Una Stubbs è morta oggi, 12 luglio 2021, all’età di 84 anni e ad annunciarlo è stata la sua stessa famiglia con un comunicato ufficiale che recita:

Il suo nome ha fatto subito il giro del mondo sui social con i fan di Sherlock pronti a rendere omaggio alla loro Mrs Hudson. Alla sua famiglia si è unito poi il suo manager che ha voluto rendere omaggio alla sua attrice mettendo insieme i suoi lavori ma anche il suo modo di essere:

We're all deeply saddened to learn that the magnificent Una Stubbs has passed away at the age of 84. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/NZz9aKwHDz