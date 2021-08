Quella in circolazione oggi potrebbe essere un’interessante anticipazioni sui prossimi iPhone 13, in particolare sui loro moduli fotocamera, già etichettati come fortemente innovativi. Ebbene, Apple starebbe implementando una nuova strategia di produzione per le parti hardware. Non è assolutamente certo che quest’ultima sia entrata già in vigore per i melafonini in presentazione a settembre ma c’è la possibilità che questo avvenga.

Finora Apple si è sempre fatta costruire i moduli fotocamera nella loro totalità e completezza dai suoi partner LG InnoTek, Sharp e O’Film. Questi ultimi hanno pre-assemblato gli interi comparti con due o tre sensori prima della loro spedizione. Ora si starebbe andando in un’altra direzione, ossia quella di farsi produrre i singoli sensori che poi vengono assemblati appunto dalla sola Foxconn, azienda storica di riferimento per Apple dalla quale i melafonini escono pronti per la vendita.

Anche se non sappiamo con assoluta certezza se la produzione del prossimo iPhone 13 rientra nella specifica strategia, Foxconn ha già ricevuto nuove apparecchiature dall’azienda sudcoreana Hyvision System che permettono lo specifico processo di assemblaggio come di verifica delle fotocamere grandangolari, ultragrandangolari e con teleobiettivo, inclusi l’asse ottico e i sensori di immagine.

Perché è stata messa in campo una simile strategia? Non è un mistero che la procedura consentirà di risparmiare sui costi di produzione dei melafonini e dunque consentirà di avere maggiori margini di ricavi. La speranza, a questo punto, è che pure per l’iPhone 13 si sia andati in questa direzione, tanto da rendere possibile un risparmio effettivo per l’azienda di Cupertino, magari spalmato sul prezzo finale delle prossime ammiraglie. Lo scopriremo ben presto, considerando che la presentazione dei successori degli iPhone 12 dovrebbe davvero concretizzarsi tra una manciata di settimane, con molte probabilità il giorno 14 o 15 settembre, con inizio poi delle vendite dal 24 settembre. Verificheremo presto, dunque, questi e altri dettagli.