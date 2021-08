Ci risiamo, si ripresentano i problemi con il numero verde Green Pass, quello che risponde al recapito 800 912491 e già protagonista di alcuni disservizi nel mese di luglio. Senz’altro sono responsabili delle difficoltà il gran numero di richieste di assistenza in arrivo per il certificato verde in questi giorni di vacanze.

Non va dimenticato che l’esibizione del Green Pass è divenuta obbligatoria nei luoghi pubblici al chiuso dal 6 agosto. Chi ha ancora difficoltà nello scaricare la certificazione e magari anche qualche operatore alle prese con disservizi di verifica del documento via app VerificaC19 sta certamente provando a contattare più volte proprio il recapito per l’assistenza. Peccato che, come appurato anche da una verifica effettuata in redazione in questa mattinata del 12 agosto, il servizio non funziona a dovere.

Ecco come si presentano i problemi con il numero verde Green Pass in questo momento. In pratica, al tentativo di contatto con il numero assistenza, il telefono resta muto anche per un paio di minuti, senza dare alcun segnale. Solo attendendo e non poco, una voce registrata avverte che nessun operatore può fornire assistenza e dunque invita ad un nuovo tentativo in un secondo momento. Di certo il servizio di supporto non riuscirà al momento a rispondere alla gran mole di richieste e per questo motivo risulta bloccato.

Come superare i problemi con il numero verde Green Pass se si ha particolare urgenza di ricevere supporto in casi particolari? L’altra e unica strada percorribile resta quella dell’indirizzo mail cittadini@dgc.gov.it. Proprio in questi giorni clou, tuttavia, non è detto che la risposta degli operatori sia particolarmente solerte e immediata. Per il momento, in merito al mancato supporto attraverso il canale telefonico, non ci sono specifiche comunicazioni o riscontri da parte delle autorità e dunque del Governo, la situazione dunque potrebbe pure rientrare nel giro di qualche ora.