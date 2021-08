In questo mese di agosto sono molto alla ribalta un nuovo Info SMS Amazon per pacco trattenuto ma anche per account bloccato (comunicazione veicolata anche tramite mail in quest’ultimo caso). Le trappole messe in campo sono dunque molto insidiose perché, non ponendo la dovuta attenzione, potrebbero davvero raggirare più di qualche cliente.

Chi non attende una consegna da Amazon prima o poi? Proprio l’Info SMS Amazon per pacco trattenuto fa leva sull’attesa di tanti acquirenti del noto e-commerce che, magari, temono di non ricevere qualcosa per loro fondamentale. La frode nasce dal link contenuto nella comunicazione, quello che dovrebbe sbloccare la situazione e far arrivare quanto dovuto presso la propria abitazione, ufficio o anche un locker. Naturalmente così non è, non c’è alcun fermo legato ad una specifica consegna: piuttosto l’obiettivo dei truffatori è quello di ottenere i dati personali di accesso dei singoli profili.

Oltre alla trappola Info SMS Amazon per pacco trattenuto, contemporaneamente assistiamo anche alla pioggia di mail con un finto riferimento ad account bloccati per l’accesso all’e-commerce. Anche in questo secondo caso la comunicazione è decisamente un falso. La missiva richiede l’urgente intervento del destinatario per risanare la situazione attraverso una procedura online. Pure questa è una trappola ben costruita con l’ausilio di un finto sito Amazon dove vengono rubati i dati personali dei clienti.

Sfruttando l’immensa notorietà di Amazon, le trappole via SMS e mail fin qui descritte rischiano di fare molti danni in questa calda estate. La stessa Polizia postale italiana è intervenuta attraverso i suoi profili social per mettere in guardia chiunque dal pericolo. D’altronde la stessa Amazon non si sognerebbe mai di inviare messaggi via telefono o posta elettronica per chiedere i dati personali degli utenti attraverso l’accesso ad un link. Meglio tenere sempre presente questa regola, oggi ma anche nel futuro prossimo.