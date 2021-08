Il momento clou è arrivato e le repliche di Doc Nelle tue Mani si avvicinano al gran finale. Il medical drama ci ha tenuto compagnia durante il lockdown con ascolti tv record e anche in questi mesi estivi ha portato a casa importanti risultati facendo gongolare i vertici Rai che hanno continuato a piazzarlo al giovedì sera in questi ultimi due mesi.

Il finale è dietro l’angolo e mentre la verità sul Satonal e la morte che Andrea si porta sulle spalle sta per venire a galla, i problemi personali dei nostri dottori continuano. Anche oggi le cose non si metteranno bene per Andrea e i suoi e ancora peggio andrà giovedì 19 agosto quando ad andare in onda saranno gli ultimi due episodi dal titolo Veleni e Io ci sono in cui capiremo finalmente cosa è successo davvero.

Andrea scoprirà che la colpa di quello che è successo non è sua ma le rivelazioni arriveranno da uno degli specializzandi che hanno condiviso con lui la corsia e non solo.

Prima del finale, però, le repliche di Doc Nelle tue Mani torneranno in onda oggi, 12 agosto, con due nuovi episodi in cui l’arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un’attrice simpatica e affascinante, mette la specializzanda a dura prova rendendola ancora più nervosa con tutti. Dall’altra parte, invece, Andrea Fanti continua ad indagare su quello che è accaduto perché la sua amnesia non gli permette di ricordare del farmaco e di quello che è successo alla vittima del suo intervento.

Agnese non riesce a nascondere la gelosia per la crescente vicinanza tra Giulia e Andrea mentre Lorenzo si trova nuovamente alle prese con la sua ex Chiara quando quest’ultima viene ricoverata per overdose. Marco e sua moglie si sentono sempre più minacciati dalle ricerche che Andrea sta portando avanti, lo fermeranno in qualche modo?