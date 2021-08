Si parla molto in queste della protesta di Bugo ad Ascoli Piceno, ma cosa è successo? Il cantante ieri era in concerto ad Ascoli Piceno e si è esibito dinanzi ad un pubblico forse poco partecipe. A causa della pandemia, vige infatti l’obbligo di posti a sedere e di distanziamento per garantire la sicurezza del pubblico.

Questo è lo scenario della protesta di Bugo ad Ascoli Piceno, in occasione della Notte Bianca del 10 agosto in piazza del Popolo. Bugo era l’ospite in concerto, a lui il compito di intrattenere il pubblico presente, e tutto sembrava procedere per il meglio fino a quando non ha iniziato a cantare Sincero. Morgan però non c’entra nulla stavolta e il momento dell’interruzione è stato casuale, pare.

Sul web infatti i presenti raccontano l’accaduto: durante la serata, più volte Bugo aveva provato ad incitare il pubblico, forse poco partecipe proprio a causa dei posti a sedere.

Bugo, ad un certo punto, ha interrotto improvvisamente la performance. Ha gettato a terra asta e microfono ed è rimasto in silenzio sul palco. Questa la sua protesta.

“Non ce la faccio proprio a vedervi seduti, ma mi hanno detto che bisogna fare così”, le sue parole stando a quanto riportano alcuni quotidiani oggi. La sua reazione, secondo la ricostruzione dei fatti in rete, sembrerebbe essere stata causata proprio dalla freddezza dell’evento causata dalle ridire norme anti-covid imposte.

Al concerto si accedeva solo con Green Pass, con obbligo di mascherina di protezione individuale, e il pubblico era tenuto a rispettare rigorosamente i posti assegnati in fase di prenotazioni dei biglietti, tutti a sedere.

Il Corriere della Sera sottolinea che nei video in rete si vede Bugo scendere dal palco e abbracciare il pubblico, “gesto non molto prudente alla luce di tutte le precauzioni anti-Covid che ha contribuito ad alimentare le polemiche”.