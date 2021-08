Al nuovo album di Fedez potrebbe non mancare ormai molto. Stando a quanto circola in queste ore in rete, il disco dovrebbe essere quasi concluso. Il rapper sta facendo ritorno a Milano, dopo una trasferta in Sardegna, e proprio a Cagliari ha registrato alcune delle tracce che probabilmente ascolteremo dell’album.

Ma è troppo presto per parlarne, lo chiarisce subito, e chiede ai fan di aspettare il mese di settembre. Probabilmente dopo l’estate inizierà a svelare qualche dettaglio in più sul nuovo progetto discografico di inediti.

L’ultimo pubblicato da Fedez risale al 2019. Sono ormai trascorsi più di due anni e i tempi potrebbero essere maturi per il capitolo successivo. Paranoia Airlines, questo il titolo dell’album, si apriva con Prima Di Ogni Cosa, il dolcissimo brano che Fedez ha dedicato a suo figlio Leone.

Vittoria, la secondogenita della coppia composta da Fedez e da Chiara Ferragni, non era ancora nata. A questo punto resta da chiedersi se stavolta il singolo che apre la strada al disco sarà dedicato a lei e Fedez ha lasciato intuire sui social che probabilmente sarà proprio così.

Nel chiedere ai fan di attendere pazientemente il mese di settembre, infatti, il rapper sceglie di condividere una foto di Vittoria, demandando a lei l’onere della comunicazione.

“Si torna a casa con 2 tracce nuove fresche fresche”, è invece ciò che ha scritto nelle sue storie, a corredo di una foto che lo ritrae in canotta, in solitaria, mentre rientra a Milano dopo il soggiorno lavorativo in Sardegna.

Potrebbero essere le prime due tracce definitive del disco oppure le ultime due. In entrambi i casi è ormai certo che l’avvio dei lavori in vista del nuovo album è ufficialmente avvenuto e a Fedez non resta che proseguire con le registrazioni delle canzoni che potrebbe regalare ai fan molto presto.