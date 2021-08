Non sono proprio rari i casi di utenti con problemi di attivazione DAZN dopo la sottoscrizione dell’offerta TIM, quella che include appunto anche il pacchetto calcio via TIM Vision. Succede che nel momento in cui bisogna associare il proprio account (magari pregresso) all’abbonamento, qualcosa va storto e il servizio non risulta disponibile. Cercheremo di capire come comportarsi e come cercare di aggirare il problema.

Il primo riscontro da fornire ai nostri lettori è quello ufficiale pubblicato dal profilo social di supporto su Twitter proprio di DAZN Italia. A chi riscontra la specifica anomalia di non riuscire ad attivare il servizio dalla mail ricevuta da TIM, il suggerimento utile è quello, intanto, di eseguire l’operazione da un browser web e dunque magari da computer. Per scongiurare che ci siano dati già in memoria di precedenti accessi, sarà utile procedere alla cancellazione della cache sul proprio dispositivo e pure alla pulizia dei cookie.

Effettuando alcune prove in redazione in merito all’anomalia riscontrata dai clienti, il consiglio utile è anche un altro. In caso di problemi con l’attivazione DAZN dal link presente nella mail dell’offerta TIM, l’ideale sarebbe non utilizzare un account già esistente e magari sfruttato in un precedente campionato. Si potrebbero bypassare le difficoltà oggetto di questo approfondimento semplicemente creando un nuovo profilo con altra mail. D’altronde la stessa comunicazione giunta dall’operatore telefonico per la sua offerta TIM Vision conferma che è possibile procedere all’operazione anche con un account nuovo di zecca.

Non pochi appassionati di calcio hanno sottoscritto l’offerta TIM Vision per vedere i contenuti DAZN della serie A, serie B ma anche la Champions League con il servizio Infinity al costo mensile di 29,90 euro. Per questo motivo, le anomalie non sono poche per chi si accinge ad attivare il suo abbonamento in vista del via al Campionato il prossimo 22 agosto.