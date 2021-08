Oggi 11agosto è il grande giorno dei pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. I due smartphone innovativi sono stati presentati nel corso dell’evento Unpacked estivo in ogni loro specifica hardware, con i dettagli sul prezzo degli esemplari anche in Europa e dunque in Italia.

Samsung Galaxy Z Fold 3

In quanto a design, il Galaxy Z Fold 3 non è certo dissimile dal suo predecessore Z Fold 2. Il display principale Display Dynamic AMOLED ha diagonale da 7,6 pollici con risoluzione 2208×1768 pixel e densità 374 ppi, refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Lo schermo esterno è invece un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione HD+ 2268×832 pixel e densità 387 ppi, sempre con refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

Come processore c’è un chip octa-core 5 nm 64-bit che si accompagna a 12 GB di RAM. I tagli di memoria sono due ossia da 256 e 512 GB. Il pieghevole garantisce lo sblocco tramite impronte attraverso il tasto di accensione laterale e ha le seguenti dimensioni: da chiuso misura 67,1×158,2×14,4/16 mm mentre da aperto 128,1×158,2×6,4 mm.

Tra i nuovi pieghevoli Samsung, Galaxy Z Fold 3 è il primo in assoluto (anche rispetto alla concorrenza) ad integrare una fotocamera anteriore sotto il display che tuttavia è visibile al momento di una videochiamata. La risoluzione del sensore è 4 MP, l’apertura f/1,8 con pixel da 2 μm. Passando invece al comparto principale, i sensori sono tre, ossia uno da 12 MP Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1,8 μm, un ultra-grandangolare da 12 MP, f/2,2, con pixel da 1,12 μm, infine un teleobiettivo da 12 MP, apertura f/2,4, OIS, pixel da 1 μm.

La batteria del nuovo smartphone ha amperaggio di 4400 mAh e supporta la ricarica veloce via caco 25 W, wireless 10 W e inversa 4.5 W. Il pieghevole è compatibile con la S Pen ereditata dalla serie Note in stand-by per il 2021. Il device innovativo è impermeabile ed è disponibile nei colori Phantom Black, Phantom Green, Phantom Silver.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Il display principale del Flip 3 è Infinity Flex Dynamic AMOLED 2x con diagonale da 6,7 pollici e risoluzione 2640×1080 a 425 ppi, refresh rate adattivo fino a 120 Hz come nel caso del fratello maggiore Z Fold 3. Lo schermo esterno è invece Super AMOLED da 1,9 pollici con risoluzione 260×512 e 302 ppi.

Il processore è un octa-core 5nm 64-bit accompagnato da 8 GB di RAM, con due tagli di memoria previsti da 128 e 256 GB. Anche in questo caso il sensore di impronte si trova sul tasto di accensione laterale del telefono.

La fotocamera anteriore è da 10 MP, con aperura f/2,4, pixel da 1,22 μm e con la speciale funzione di scatto rapido con doppio clic su tasto accensione. La fotocamera posteriore prevede due sensori: da 12 MP quello principale, Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1,4 μm e l’altro ultra-grandangolare da 12 MP, f/2,2, pixel da 1,12 μm.

La batteria doppia ha un amperaggiodi 3.300 mAh con ricarica rapida via cavo (da 15 W) e wireless (da 10 W) e inversa da 4.5 W. Il secondo dei Samsung pieghevoli Z Flip 3 ha le seguenti misure: da chiuso 72,2×86,4×15,9/17,1 mm mentre da aperto 72,2x166x6,9 mm. Le colorazioni disponibili sono Cream, Green, Lavender, Phantom Black.

Prezzo dei nuovi pieghevoli Samsung

Il pieghevole Samung Galaxy Z Flip 3 parte da 1099 Euro, lo Z Fold 3 parte da 1849 Euro. Da oggi 11 agosto e fino al 26 agosto sono già in prevendita con dei vantaggi esclusivi. Per il Fold 3 ci sono 100 euro di sconto, 1 anno di copertura Samsung Care, fino a 450 euro di supervalutazione usato e infine il Note Pack inclusivo della S Pen e di un alimentatore da 25 W. Per quanto riguarda lo Z Flip 3 valgono tutti i benefit già dichiarati meno quello del Note Pack.