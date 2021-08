Bisogna focalizzarsi sulla disponibilità PS5 da Mediaworld e GameStop giunti oramai quasi alla vigilia di Ferragosto. Durante il mese corrente, non erano pochi i gamer italiani che speravano di poter acquistare la loro console preferita su uno dei due shop che, negli ultimi mesi, si sono resi protagonisti delle ormai ben note flash sale. Eppure tutto sembra remare a sfavore di nuove scorte pronte all’acquisto nell’immediato, nonostante la copiosa domanda.

Per quanto riguarda la disponibilità PS5 presso GameStop, va detto che il noto e-commerce specializzato non solo non ha dato notizia di nuove vendite del tanto agognato prodotto di casa Sony ma ha anche fatto sapere in queste ore che dal giorno 13 agosto e fino al 22 i magazzini saranno chiusi per le spedizioni. Come naturale conseguenza, ogni acquisto effettuato nei prossimi giorni saranno consegnati solo nell’ultima parte del mese. Stando così le cose sarebbe alquanto inverosimile credere che si proceda a qualche flash sale dell’ultimo momento, costringendo poi i clienti ad attendere oltremodo per avere il loro gioiellino hi-tech a casa.

Come stanno invece le cose per la disponibilità PS5 da Mediaworld? La catena di elettronica ha messo in vendita sul suo sito online proprio la console più volte durante il mese di luglio e ci si sarebbe aspettati almeno una finestra di vendita nei primi giorni di agosto. Così, purtroppo non è stato: viste le incessanti richieste dei clienti, il team social Facebook del brand ha fatto sapere che sta lavorando per rendere disponibile il prima possibile il prodotto, anche se per il momento non è in grado di dire quando questo avverrà. Anche in questo caso, come per GameStop, considerando il periodo di piene vacanze è probabile che una nuova occasione si concretizzi solo al rientro dalle ferie. Saremmo lieti, in ogni caso, di sbagliarci.