Non c’è dubbio che, con l’avvento dello Xiaomi Mi Mix 4, il produttore cinese segni un nuovo punto a suo favore per l’egemonia del mercato smartphone mondiale (tra l’altro già conquistata). Siamo al cospetto di un dispositivo di fascia alta con diversi punti di forza innegabili che faranno gola a tutti gli amanti delle novità hardware. Per quanto l’uscita italiana non sia stata ancora programmata, non ci sono particolari dubbi sul probabile successo dell’ammiraglia, vediamo ora il perché.

Il display dello Xiaomi Mi Mix è da 6,67 pollici di tipo AMOLED 3D curvo a risoluzione 2400 x 1080 pixel, con refresh rate a 120 Hz. Il grande passo in avanti è compiuto con la fotocamera frontale da ben 20 MP posta sotto lo schermo grazie alla tecnologia tecnologia CUP (Camera Under Panel). Quest’ultima gestisce al meglio la rifrazione della luce in entrata per garantire le migliori condizioni di scatto in ogni situazione.

Lo Xiaomi Mi MIx 4 ha senz’altro un design davvero innovativo ed elegante con il telaio tutto realizzato in ceramica, le dimensioni uguali a 162.65 x 75.35 x 8.02 mm e il peso di 225 grammi. Le colorazioni sono tre ossia Ceramic Gray, Ceramic White e Ceramic Black. Sotto la scocca c’è, per la prima volta implementato su un device, il processore Qualcomm Snapdragon 888+ che garantirà di certo il massimo della potenza e delle prestazioni, grazie pure ai due tagli di RAM da 8/12 GB. Le versioni di memoria sono tre ossia 128/256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1.

In riferimento alla fotocamera posteriore, c’è un comparto di tutto rispetto ossia un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 13 MP e ancora un sensore periscopico da 8 MP. La batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida da 120 W cablata e da 50 W in wireless.

Lo Xiaomi Mi Mix 4 sarà messo in vendita in Cina già dal 16 agosto e probabilmente arriverà dalle nostre parti a settembre. Ecco di seguito il listino prezzi di tutti i modelli dell’ammiraglia, valido ora per il mercato cinese: