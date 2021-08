Maria De Filippi ai Seat Music Awards 2021: la conduttrice Mediaset per eccellenza torna in Rai ma per un’occasione speciale e solo per una serata. Con lei i vincitori dei Seat Music Awards ex concorrenti del talent show che guida ormai con successo, artefici dei migliori tormentoni estivi.

Non poteva che essere così. In un’estate dominata dalla musica di Sangiovanni, Deddy e Aka7even, tre concorrenti della ultima edizione di Amici (Sangiovanni è il vincitore per il canto), la Rai chiama anche la padrona di casa, colei che tutto questo lo ha consentito.

Maria De Filippi però non sarà l’unica ospite dal mondo della televisione: ci saranno anche Alessandro Cattelan e Amadeus, questi ultimi già della cordata Rai. Cattelan approderà proprio a settembre su Rai1 con un programma tutto suo mentre Amadeus è stato confermato al comando del prossimo Festival di Sanremo.

Saranno più di 50 gli ospiti dei Seat Music Awards attesi all’Arena di Verona in due serate, il 9 e il 10 settembre e in diretta su Rai1. Il pubblico potrà assistere all’evento acquistando i biglietti già disponibili in prevendita sui TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati.

Verranno premiati gli artisti che con gli album hanno raggiunto i traguardi Oro, Platino e Multiplatino e per i singoli Multiplatino. Alla conduzione sono confermati Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Gli ospiti dei Seat Music Awards 2021

Ligabue, Claudio Baglioni, Zucchero, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Diodato, Marracash, Mahmood, Il Volo, Loredana Bertè, Achille Lauro, Aka 7even, Annalisa, Arisa & Autogol, Baby K, Blanco, BoomDaBash, Capo Plaza, Carl Brave e Noemi, Colapesce e Dimartino, Daddy, Elettra Lamborghini, Ernia, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fred De Palma e Anitta, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno, Il Tre, Irama, Jake La Furia & Emis Killa, Mace, Madame, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Mecna, Pinguini Tattici Nucleari, Psicologi, Random, Rkomi, Samuel, Sangiovanni, Shablo, Shade, Takagi&Ketra e Giusy Ferreri.

Dalla TV: Alessandro Cattelan, Alessandro Siani, Amadeus, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello & Marco Giallini, Lillo, Maria De Filippi, Pio e Amedeo.