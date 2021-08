Chicago Fire 8 torna in onda anche la prossima settimana e si prepara al giro di boa verso il gran finale. Proprio per questo Mediaset ha pensato bene di mandare in onda di nuovo tre episodi per mettersi in pari con Chicago P.D. e prepararsi al nuovo crossover. La serata sarà movimentata perché i nostri pompieri dovranno districarsi tra traslochi e gioco sporco, specie quello di Gorsch.

In particolare, l’appuntamento in prime time il 18 agosto prossimo è con tre nuovi episodi di Chicago Fire 8 ovvero il 12, 13 e 14 dal titolo, rispettivamente, Poi è arrivato Nick Porter, Benvenuto a Chicago ed Esplosioni in cui Cruz e Brett decidono di affittare la stanza di Otis a Nick Porter, ma dopo poco capiscono di non poter convivere con lui.

Gorsch cerca di rappacificarsi con Boden perché, come giustamente sospetta Severide, ha un secondo fine. Delle improvvise quanto misteriose fughe di gas creano il panico in tutta Chicago. Boden e la sua squadra dovranno agire in fretta per scoprirne la causa.

Prima di questa nuova mini maratona, Chicago Fire 8 tornerà in onda oggi, 11 agosto, con due nuovi episodi in cui Severide, con un gesto eroico, salva un piromane da un incendio da lui stesso appiccato e Van Meter decide di rimandarlo alla Caserma 51. A causa di un’infestazione di cimici, l’intera Caserma deve trasferirsi alla Venti e la situazione si fa subito esplosiva.

Sarà l’episodio 15 in onda il 25 agosto a fare da collante con Chicago P.D. ma non con Chicago Med che, invece, dovrebbe debuttare nella seconda parte di questo mese, salvo cambiamenti. Non ci sono notizie invece sulla messa in onda di Chicago Fire 9 in Italia. La serie è ferma all’episodio numero 9 ma potrebbe riprendere la messa in onda in autunno. Il resto lo scopriremo solo strada facendo quando la programmazione riprenderà su Premium Action.