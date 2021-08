Ad innescare la bomba era stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Di Damiano solista però non c’è traccia e la smentita ufficiale arriva direttamente dal gruppo dei Maneskin che, seppur in modo silenzioso, non confermano le voci del web.

Damiano solista? Non ci pensa nemmeno il cantante dei Maneskin ad intraprendere un percorso in solitaria tanto che, oggi, è in studio con la band a lavorare a nuovi brani inediti, quelli che ascolteremo forse nel nuovo disco.

Negli scorsi giorni, il direttore di Novella 2000 aveva spiegato di aver ricevuto una telefonata misteriosa da parte di un mittente non identificato, forse una fonte. Qualcuno all’altro capo del telefono spifferava in anteprima il presunto addio di Damiano ai Maneskin per la carriera solita.

Il cantante dei Maneskin però a lasciare il gruppo non ci pensa nemmeno e del resto lo stesso direttore si era detto alquanto scettico. Il giornale ha riportato l’indiscrezione ma ha subito definito l’artefice di questa telefonata, un probabile “mitomane“.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan devono aver sentito qualcosa e hanno condiviso sui social nuovi scatti che li mostrano in studio di registrazione, a lavoro anche in estate su nuove canzoni. Il cantante è presente, come tutti.

La voce di Damiano solista a discapito del percorso con il gruppo può dunque ritenersi non solo infondata ma anche smentita categoricamente dai Maneskin stessi che per il momento non intendono apportare modifiche alla loro formazione, pare.

Del resto sarebbe una follia. Il 2021 è decisamente il loro anno. Dopo un percorso fatto di live e musica dal vivo, successi e tormentoni, i Maneskin hanno avuto accesso al Festival di Sanremo e hanno trionfato tra i Campioni. Sono quindi andati ad esibirsi in Europa, in gara all’Eurovision Song Contest e hanno vinto anche lì riportando la competizione in Italia. Per il prossimo anno sono già attesi concerti.