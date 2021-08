Britney Spears sotto la tutela del padre, destinata a rimanerci ancora per diverso tempo. Il giudice ha respinto la richiesta della cantante contro suo padre, relativa all’anticipo dell’udienza già fissata per l’autunno. Avrebbe voluto liberarsi dalla sua tutela adesso ma è stato stabilito che per Britney Spears non è ancora il momento.

I fan dell’artista cinguettano ormai da mesi con l’hashtag #freeBritney chiedendo di liberarla dalla tutela dell’uomo ma non c’è stata nulla da fare. In seguito alla decisione dei magistrati di respingere al momento la richiesta della Spears, suoi social adesso è polemica.

“Judge Penny is corrupt” (“il giudice Penny è corrotto”), si legge ovunque. L’accusa al giudice è quella di non aver agito secondo coscienza. La sua decisione finale è stata quella di rimandare al 29 settembre la nuova sessione sulla estromissione di Jamie Spears dalla vita della cantante, sotto la guida vigile dei tutori che la controllano in ogni momento della sua vita, a partire dalle azioni più semplici del quotidiano.

Non verrà anticipata l’udienza: la richiesta di Britney Spears non è stata accolta.

Dal 2008 Britney Spears non è più libera di decidere per se stessa e fa riferimento al team di tutela di cui fa parte anche suo padre. L’avvocato Mathew Rosengart, nel supportare l’artista, aveva spiegato che Jamie sta sperperando tutto il patrimonio della star, accumulato nel corso dei primi anni della sua carriera, un successo mondiale indimenticabile a suon di tormentoni, quelli che mancano ormai da molto nella vita di Britney.

“L’istituto della tutela dovrebbe essere usato come ultima risorsa a beneficio della persona interessata, non come meccanismo per arricchire terze parti”, le parole dell’avvocato Mathew Rosengart che Britney ha scelto per tutelarsi.

A nulla sono valse le manifestazioni dei fan in America. Britney Spears, per liberarsi dalla tutela di suo padre, dovrà ancora attendere.