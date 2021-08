Le novità iPhone 13 per il comparto fotocamera passeranno anche attraverso i filmati video, migliorati sotto diversi aspetti come reso noto attraverso un nuovo rapporto di Bloomberg di Mark Gurman. I melafonini potranno essere sempre più utilizzati da professionisti, anche in ambito lavorativo, non c’è alcun dubbio.

La prima novità iPhone 13 che viene messa in risalto dal nuovo rapporto è quella che consentir di registrare video in modalità ritratto, dunque in verticale con effetto bokeh, ossia con focus sul soggetto in primo piano e sfocatura dello sfondo. Quanto è disponibile per le foto a partire dagli iPhone 7 Plus, è ora pronto anche per i filmati e la cosa sarà di certo gradita a molti.

Oltre ai video ritratti, sarebbe pronta anche l’implementazione di un nuovo formato ProRes sempre per i video. La qualità di quanto ripreso sarebbe decisamente migliore ma riservata dolo ai prossimi iPhone 13 Pro e Pro Max (insomma, un po’ come accaduto per il ProRaw per i modelli di iPhone 12 di fascia alta),

Le novità iPhone 13, sempre in relazione alla fotocamera non finiscono qui: la ciliegina sulla torta potrebbe esser la possibilità di attivare nuovi effetti e filtri non solo sulle foto prese per intero ma anche su determinate porzioni di queste. Per la cronaca, sembra del tutto confermata la presenza di un notch più piccolo e discreto per alloggiare le fotocamera posteriori.

Come raccontato nelle scorse ore, per gli iPhone 13 non ci sono ancora conferme ufficiali sulle date di uscita e di vendita. Tuttavia, un appuntamento più che papabile per la presentazione della nuova serie potrebbe essere quello del 14 settembre, mentre per il via alle vendite si punta molto sull’ultimo venerdì di settembre, ossia il giorno 24. Almeno per la data relativa al prossimo Keynote Apple, dovremmo avere a disposizione conferme o smentite nel giro di poco tempo.