In questa rovente estate fa capolino un nuovo SMS di avviso MPS ma solo all’apparenza proveniente della Banca Monte dei Paschi e contenente un alert per accesso autorizzato sul conto online. Prima di andare nel panico per la paura di vedere le proprie finanze compromesse, è giusto mettere in guardia i lettori da un nuovo tentativo si smishing, ossia di raggiro ai danni di ignari utenti.

Il messaggio in circolazione è un falso, nonostante sia a firma della banca MPS. L’avviso per accesso non autorizzato al conto ha lo scopo di allarmare il mittente e spingerlo a verificare la situazione del suo account. In effetti, seguendo uno schema comune a tutti i tentativi di frode di questo tipo, anche il nuovo SMS contiene un link per la verifica della violazione del proprio profilo. Il collegamento non porta al sito ufficiale della banca, semmai ad un suo fake magistralmente progettato e disegnato allo stesso modo, giusto per irretire il maggior numero di vittime in questo momento. Una volta forniti i propri dati di accesso sulla pagina truffaldina, proprio i dati sensibili saranno in mano a malintenzionati senza scrupoli.

Meglio evitare dunque qualsiasi interazione proprio con il nuovo SMS di avviso MPS. Il messaggio andrebbe immediatamente cestinato o in ogni caso, ignorato. Il pericolo, come pure già evidenziato, risiede nell’interazione alla nota, dunque nel momento in cui (incuriositi ma soprattutto preoccupati per lo stato delle proprie finanze) si sceglie di visitare il collegamento ipertestuale contenuto nella nota ricevuta. Andrebbe sempre ricordato che la banca Monte dei Paschi di Siena come qualsiasi altro istituto non procede alla richiesta di accesso con dati personali alla propria area riservata via SMS appunto, ma neanche via mail. Tutte le comunicazioni di questo tipo restano dunque inevitabilmente dei tentativi di frode e raggiro più che mai conclamati.