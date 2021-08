Olivia Forte Come la Verità 2 ci sarà oppure no? Il momento di chiederselo è arrivato visto che il finale della prima stagione andrà in onda oggi, 10 agosto, su Canale5 con ben tre episodi. Mediaset ha deciso di tagliare la testa al toro optando per una prima stagione divisa in due parti e non in tre e quindi con un doppio episodio a settimana, ma alla fine che cosa succederà e ci sarà un seguito?

In questa nuova serie, l’attrice ha ripreso il ruolo di Olivia riconciliata con il suo passato, stabilita a Nizza dove ha aperto il suo studio legale occupandosi dei casi più disparati. Gli ultimi episodi non sono ancora stati trasmessi ma questa sera i fan avranno modo di capire come finirà la storia di Olivia lasciando il suo destino appeso ad un filo.

Le anticipazioni rivelano che, nonostante il cliffhanger finale, una seconda stagione potrebbe non esserci. Gli ascolti in Patria non sono stati buoni e anche in Italia le cose non sono andate meglio. Questo segnerà la fine della serie?

Olivia Forte Come la Verità torna in onda questa sera per rivelare ai fan il finale con ben tre episodi dal titolo Diritto di uccidere, Ricordi dal passato e I rischi del mestiere, in cui Jonathan, un ragazzo di vent’anni, perde l’uso delle gambe dopo essere stato investito da un’auto insieme alla sua ragazza, che in quell’incidente perde la vita. Convinto che non si tratti di un incidente, ma di un omicidio, si rivolge a Olivia che si occuperà del caso non senza difficoltà.

In un secondo tempo, Margeax, una giovane ereditiera, si rifugia con il fidanzato in un centro di medicina olistica per cercare di curare una neuropatia dovuta al ricordo di una violenza subita dal fratello che attualmente dirige la società di famiglia. Malgrado la causa sembri persa in partenza, Olivia accetta di difendere il comandante Spagnolo dall’accusa di omicidio. Gli indizi e l’assenza di testimoni lo mettono in cattiva luce e Olivia cerca di studiare una linea di difesa che giudichi l’uomo in base alla sua integrita’ e non ai fatti contingenti. All’improvviso Alban irrompe nell’aula del tribunale durante il processo.