Sono stati annunciati gli ospiti di Radonorba Battiti Live, in scena oggi su Italia 1. L’appuntamento è con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, sul palco confermati alla conduzione dell’evento dell’estate della radio del sud Italia.

Con loro tanti ospiti musicali, alcuni dei quali si esibiranno on the road. La puntata di oggi di Radionorba Battiti Live è stata già registrata e sarà trasmessa in replica giovedì 12 agosto 2021 alle 21:15 su La5.

Sono tantissimi gli ospiti di Battiti Live del 10 agosto. Tra i presenti Lorenzo Fragola e i The Kolors ma anche Gaia ed Alessandra Amoroso. Anna Tatangelo, Shiva, Fabio Rovazzi e poi ancora Rocco Hunt e Ana Mena per la presentazione dei loro tormentoni estivi.

Tra gli ospiti di Battiti Live del 10 agosto anche i recenti concorrenti di Amici di Maria De Filippi Enula e Tancredi. Sul palco poi J-Ax con Jake La Furia e la rivelazione del Festival di Sanremo 2021: la coppia composta da Colapesce e Dimartino.

Tre le esibizioni on the road che vedremo questa sera: Fedez e Orietta Berti si esibiranno da Gallipoli, Boomdabash e Baby K si esibiranno da Brindisi e Sangiovanni ha invece registrato la sua esibizione a Santa Maria di Leuca.

Gli altri ospiti si esibiranno sul main stage al Castello Aragonese di Otranto. Il backstage della serata è affidato a Mariasole Pollio. Di seguito tutti gli ospiti di Battiti Live del 10 agosto, tramesso su Italia 1 dalle ore 21.10 e in streaming su MediasetPlay.

Gli ospiti di Battiti Live del 10 agosto su Italia 1