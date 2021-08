Giorgio Lopez è morto. Il grande doppiatore e attore ci ha lasciato mandando in tilt nuovamente il mondo dello spettacolo italiano. La notizia è arrivata poco fa sulla pagina Facebook dell’artista e ha già raccolto decine di commenti commossi di cordoglio. Colleghi, amici e famigliari si sono stretti in queste ore terribili mentre nessun commento è arrivato da parte del fratello minore, l’attore Massimo Lopez.

Giorgio Lopez, grande doppiatore, è morto all’età di 74 anni lasciando i due figli, Gabriele e Andrea, anch’essi doppiatori. In molti si sono subito chiesti del vaccino e del Covid ma sembra che la sua dipartita possa essere legata ad alcune “patologie” non meglio specificate. Lui stesso aveva parlato di questi problemi due settimane fa sul suo profilo social lamentando anche il fatto di non aver fatto il vaccino.

Nato a Napoli, Giorgio Lopez è un regista, attore, doppiatore e direttore di doppiaggio, che, tra gli altri, è famoso perché ha prestato la sua voce a Danny De Vito, Dustin Hoffman e il mitico maestro Miyagi. Laureato in Lettere a La Sapienza di Roma, il doppiatore si è diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico. La sua voce è stata subito quella di Dustin Hoffmann ma lo abbiamo “sentito” nei panni di John Hurt, Ian Holm, Bob Hoskins, Pat Morita e Groucho Marx.

L’annuncio è arrivato anche dalle pagine di Real Time proprio perché Giorgio Lopez era anche voce del dottor Nowzaradan:

Noto anche per i suoi tanti lavori come regista teatrale, nel 2015 ha ricevuto il “Premio alla Carriera” al “Festival delle voci d’attore”. Il suo legame con il fratello era molto profondo e per questo sono molti i colleghi che stanno facendo sentire la propria vicinanza anche a Massimo Lopez in questo momento.