Si avvicina il via al campionato di serie A e viene introdotta la nuova funzione DAZN Pulse per il servizio di streaming. L’opzione tornerà di certo utile per restare aggiornati su qualsiasi evento sportivo oltre quello che si sta visualizzando in un determinato momento, in maniera pure facile e intuitiva.

Cos’è Pulse e come funziona

Con DAZN Pulse si mette in campo un sistema di avvisi personalizzato per conoscere live qualsiasi momento importante di ogni partita. Pulse avvisa gli utenti di cosa sta avvenendo negli altri campi di calcio quando si è magari concentrati su un singolo match. Si potranno scegliere esattamente quali sono gli incontri per i quali si desiderano ricevere degli alert al momento opportuno.

La funzione DAZN Pulse si materializza agli occhi degli utenti come un pallino rosso posto in alto a destra dello schermo. Selezionandolo, vengono visualizzate tutte le partite in corso in quesl momento. Dall’apposito menù è dunque possibile “accendere” la possibilità di ricevere determinati avvisi. Gli alert potranno essere previsti pure sulla base delle proprie preferenze, dunque solo nel caso di goal, oppure in occasione di cartellini rossi, rigori, parli o traverse o anche solo all’inizio e alla fine delle partite.

Nel momento in cui verrà visualizzato un avviso DAZN Pulse, l’utente potrà scegliere di accedere a quel contenuto per prendere visione di quel fatidico momento, visto che questo verrà riproposto per interno. Il ritorno al live iniziale o comunque precedente sarà possibile andando sull’opzione apposita in basso a sinistra della schermata

Naturalmente tutti gli alert DAZN Pulse potranno essere anche ignorati e dunque si potrà cliccare sulla X di chiusura nell’elemento grafico che li contraddistingue. In alternativa sarà possibile semplicemente ignorarli: questi scompariranno in automatico dopo soli 15 secondi. Insomma, la nuova opzione del servizio di streaming potrà essere utile in ogni suo aspetto, anche se per il momento la sua funzionalità è garantita solo in caso di fruizione dei contenuti via browser.