Non c’è pace per l’amata Christina Applegate. L’attrice era sparita dalle scene da un po’ ma in queste ore vi ha fatto ritorno, sui social in particolare, per annunciare ai fan una dolorosa notizia, una nuova lotta che la riguarda da vicino e che l’ha spinta nuovamente in prima fila per amore della sua stessa vita. L’attrice di Dead To Me (l’ultimo progetto che la vede protagonista) ha annunciato sui social di avere la sclerosi multipla.

L’attrice 49enne ha condiviso la notizia lunedì sera pubblicando un messaggio per i suoi 1,4 milioni di follower su Twitter scrivendo: “Ciao amici. Qualche mese fa mi è stata diagnosticata la SM. È stato uno strano viaggio ma sono stata supportata da persone che conosco e che vivono la mia stessa condizione. È stata una strada difficile. Ma come tutti sappiamo, la strada continua. A meno che qualche stronzo non lo blocchi”.

Ecco il suo tweet:

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

In un tweet subito dopo ha spiegato ancora: ” Come ha detto uno dei miei amici che ha la SM “ci svegliamo e intraprendiamo la strada giusta”. Ed è quello che faccio. Quindi ora chiedo privacy. Mentre affronto questa cosa. Grazie xo”.

As one of my friends that has MS said “ we wake up and take the indicated action”. And that’s what I do. So now I ask for privacy. As I go through this thing. Thank you xo — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

In molti si sono subito stretti intorno all’attrice, un volto noto del maxi schermo ma anche delle serie tv. Proprio in questi ultimi due anni è stata protagonista di Dead to Me, la serie che è già andata in scena con due stagioni e che risulta ancora in produzione, almeno ufficialmente. Nel 2008 l’attrice ha combattuto contro il cancro al seno che per fortuna è stato diagnosticato presto.

Nell’estate di quell’anno la stessa attrice ha annunciato che il cancro era stato rimosso con una doppia mastectomia e che per la Applegate era prevista una chirurgia ricostruttiva per i successivi otto mesi.