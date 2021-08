Un Posto al Sole non va in onda oggi, 9 agosto. Brutto colpo questa sera per il pubblico di Rai3 quando si posizionerà al solito orario per gustare una nuova puntata della soap napoletana ma si troverà davanti altro. Come ogni anno, anche in questo, gli abitanti di Palazzo Palladini andranno in ferie per un breve periodo e, quindi, quella di venerdì è stata l’ultima puntata prima dei saluti.

Un Posto al Sole non va in onda oggi ma riprenderà la sua corsa a ferie finite ovvero a partire dal 23 agosto 2021 per riprendere proprio da dove avevamo lasciato ovvero con i protagonisti che hanno abbandonato la città per recarsi nei luoghi di vacanza ma senza dimenticare intrighi e passioni. Intanto, la social manager della soap napoletana, Federica Castaladi, durante la diretta social del venerdì di CasaUpas ha rivelato che non mancheranno le novità in merito.

Un Posto al Sole riprenderà proprio dalla relazione di Fabrizio e Marina che, dopo la presenza di Roberto, dovrà fare i conti con l’arrivo di Giorgia, la ex, pronta a lavorare al suo fianco per salvare il pastificio. Ma siamo sicuri che questa sia la sua unica intenzione e come farà la coppia a reggere l’onda d’urto?

Dall’altro lato abbiamo il giovane Vittorio che, pronto a prendere la palla al balzo con Speranza, adesso teme che qualcosa possa andare storto per via di suo padre Guido che da tempo ormai è legato a Mariella, i due avranno modo di sistemare le cose per andare avanti? Ciliegina sulla torta sarà la questione Filippo. Nei giorni scorsi lo abbiamo visto alle prese con la sua perdita di memoria (ammettendo di essersi ispirato alla storia di Pierdante Piccioni per il suo personaggio).

Sulla sua strada presto si presenterà un vecchio fantasma, di chi si tratta? Il resto lo scopriremo dal 23 agosto quando Un Posto al Sole tornerà in onda su Rai3 sempre intorno alle 20.30 circa, salvo cambiamenti. Su Rai3 in queste due settimane andrà in onda Via dei Matti.