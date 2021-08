Ci avviciniamo a grandi passi verso la data di uscita iPhone 13: su questo non ci sono dubbi, visto il tradizionale lancio dei dispositivi Apple nel mese di settembre. Manca ancora l’ufficialità del momento prescelto per il prossimo evento ma, grazie a quanto trapelato nelle ultime settimane e soprattutto sulla base della storica strategia dell’azienda di Cupertino, possiamo ipotizzare almeno due appuntamenti più che verosimili.

Data uscita iPhone 13 nel keynote Apple

Per il lancio dell’iPhone 13 non potrà di certo mancare il grande evento keynote Apple, magari registrato e di certo senza pubblico come nel caso delle ultime presentazioni del brand di Cupertino, a causa della pandemia Covid-19. Ciò non toglie che assisteremo a un appuntamento molto curato con protagonisti i successori degli iPhone 12.

Secondo alcuni analisti, l’appuntamento per l’uscita iPhone 13 sarà di scena il prossimo 14 settembre, in linea con le presentazioni dei melafonini precedenti e come di consueto, nella giornata di martedì, da sempre prescelta da Apple per i suoi Keynote con annesso il lancio hardware.

A quando la vendita nei negozi?

A parte la data di presentazione degli iPhone 13, interessa ancora di più ai fan Apple il momento esatto in cui i melafonini saranno invece messi in vendita. Anche su questo aspetto, molti esperti concordano su una data, quella dell’ultimo venerdì del mese prossimo ossia il 24 settembre. In effetti, l’azienda di Cupertino ha sempre distanziato le sue presentazioni dalle uscite commerciali di una decina di giorni e ancora ha collocato il via delle vendite sempre ad inizio weekend. Lo schema dovrebbe insomma essere riproposto, identico, anche in questo 2021, dopo il lieve ritardo del 2020 per gli iPhone 12 disponibili ad ottobre, ma a causa della pandemia Covid.19.

Va infine chiarito che, contestualmente all’inizio delle vendite di iPhone 13, dovrebbe poi essere resa disponibile anche la versione finale e definitiva di iOS 15 per tutti i possessori di melafonini. Vedremo se anche questo importante aspetto sarà confermato.