C’è chi spera vivamente nello stop al Green Pass dal 12 agosto a causa del regolamento UE 953 pubblicato lo scorso giugno. La notizia sta circolando sui social proprio in queste ore ma va chiarita per evitare che si moltiplichi la falsa informazione intorno ad un argomento molto dibattuto e pure tanto caldo.

Diciamo subito che il regolamento UE 953 esiste ed è stato pubblicato lo scorso 15 giugno direttamente sul sito istituzionale della Comunità europea. Il suo scopo è stato quello di regolamentare appunto il certificato verde nella sua versione europea, poi entrato in vigore per gli stati membri dal 1 luglio. Tutti gli articoli hanno dunque lo scopo di giustificare la soluzione in un contesto di emergenza come quello attuale della pandemia in cui è stato scientificamente constatato che, in presenza di anticorpi a seguito di guarigione da Covid-19 o dopo ciclo di vaccinazione, si ha un basso pericolo di contrarre la malattia ma soprattutto di trasmetterla. Di qui la necessità momentanea di ricorrere al pass per garantire la mobilitazione delle persone fra paesi.

Da dove nasce dunque la notizia dello stop al Green Pass dal 12 agosto? Nell’articolo 36 del regolamento UE 953 si auspica solo l’assenza di discriminazioni delle persone non ancora vaccinate, per esempio per motivi medici o perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid-19 è attualmente somministrato (ad esempio i bambini) o perché non hanno ancora avuto l’opportunità (o la volontà) di essere vaccinate. L’appiglio in questione non invalida il certificato verde, vista la situazione emergenziale e tanto più perché lo stesso documento può essere rilasciato anche a seguito di un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. Insomma, la discriminazione assunta a motivo del blocco della soluzione ha davvero poco senso.

Ricapitolando, non ci sarà alcuno stop al Green Pass dal prossimo 12 agosto, semmai la soluzione continuerà ad essere valida ancora per molto tempo per garantire la mobilità delle persone all’interno dei paesi europei.