Luca Argentero è la star del momento. Dopo il successo di Doc Nelle tue Mani i fan fioccano e anche sui social sono molti di più quelli che lo seguono rispetto allo scorso anno. Tutti sono in trepidante attesa di Doc Nelle tue Mani 2 che proprio in queste settimane è in lavorazione ma, intanto, l’attore che presta il volto (e non solo) ad Andrea Fanti, divide la sua vita tra set e vacanze.

Proprio in questo fine settimana appena trascorso si è reso protagonista di un esilarante siparietto con Simona Ventura. Luca Argentero ha deciso di festeggiare, come tutti, le quaranta medaglie raccolte dai nostri atleti alle Olimpiadi di Tokyo sui social ed è stato allora che la conduttrice, leggendo quel messaggio sui 40, ha pensato si trattasse dei suoi anni.

A quel punto ha deciso di fare gli auguri a Luca Argentero che ha risposto divertito sulla gaffe rendendo così il loro scambio di messaggi virale in pochi minuti. Non c’è bisogno di dire che anche oggi gli utenti continuano a fare gli auguri a Luca Argentero e tutti sono divertiti dalla cosa.

Gli stessi social e i profili ufficiali di Luca Argentero si sono resi protagonisti di possibili spoiler su Doc Nelle tue Mani 2, rivelazioni sulla trama che la stessa Sara Lazzaro, sua moglie nella fiction, ha confermato. Non è la prima volta che si parla del Covid come protagonista di alcune puntate di Doc Nelle tue Mani 2 e proprio Luca Argentero, prima del movimentato fine settimana, ha pubblicato una serie di storie in cui si è mostrato sul set alle prese con tac ai polmoni e la corsia in “tenuta” anti Covid.

La stessa Sara Lazzaro, ospite nei giorni scorsi al Giffoni Film Festival, ha confermato ad Ansa: