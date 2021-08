Il caldo ci ha dato veramente alla testa, è il proprio il caso di dirlo. Sta circolando su WhatsApp e Facebook un bollettino meteo della Regione Campania e dunque della Protezione Civile locale che risulta essere un allarme dichiarato per le altissime temperature che si raggiungeranno tra oggi 9 agosto e venerdì 13 agosto. Proprio la comunicazione fa riferimento a picchi di 47 o addirittura da 49 gradi da affrontare nelle prossime ore.

Chiariamo subito che si tratta di una comunicazione falsa e che la stessa Protezione Civile della Regione Campania non ha mai diffuso. Non si può negare che nella settimana appena iniziata assisteremo ad un’ondata di calore più intensa che mai ma le fantomatiche temperature prossime ai 50 gradi, per fortuna, non sono previste, piuttosto ci asseteremo intorno alla decina di gradi in meno.

Il falso bollettino meteo della Regione Campania contiene dunque, a nome della Protezione Civile, tutta una serie di consigli, alcuni sensati e logici, altri assolutamente inopportuni. In effetti si parla di restare del tutto chiusi in casa ma allo stesso della necessità di pulire tutti i terreni incolti di propria iniziativa. Ancora, è fatto divieto di appiccare incendi ora, come se in altri momenti la pratica criminosa fosse consentita. Nelle note si parla poi degli animali da tenere tutti al chiuso (comprese le greggi di pecore e mucche lontani dai pascoli) e addirittura il consiglio di tenere le automobili a gas solo in garage. L’elenco dei suggerimenti è dunque pieno di inesattezze o esagerazioni, dopo quella di apertura del picco dei 49 gradi di temperatura.

Anziché credere in qualsivoglia bollettino meteo della Regione Campania e della Protezione Civile in circolazione su Facebook come su WhatsApp sarebbe il caso di informarsi di eventuali annunci e consigli pratici per affrontare il caldo, solo attraverso canali ufficiali dell’ente, come quello raggiungibile a questo indirizzo.