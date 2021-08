Gianni Morandi e Jovanotti hanno trascorso la domenica insieme. I due si sono dati appuntamento a Cortona, a casa di Lorenzo, per trascorrere una giornata estiva in compagnia. Con i due artisti le rispettive famiglie per una giornata all’insegna del buonumore e dell’amicizia.

Gianni Morandi si è fatto accompagnare da sua moglie Anna a Cortona, dove ha trovato Jovanotti con sua figlia Teresa e sua moglie Francesca. Sui social alcune immagini: una foto di Gianni Morandi e Jovanotti ed una di gruppo con le famiglie, tutti visibilmente felici.

A pubblicare le foto sui social è stato Jovanotti, che si è da poco prestato per il nuovo singolo di Gianni Morandi. L’Allegria il brano che li ha visti collaborare, quella che Morandi ha portato a Cortona in una domenica d’estate.

L’Allegria è un inno all’estate e alla spensieratezza. Nella clip ufficiale c’è anche il campione di Moto GP Valentino Rossi, la regia è di Michele Lugaresi. Scritto per Gianni Morandi da Lorenzo Jovanotti, L’Allegria è un singolo prodotto da Rick Rubin e Jovanotti che ha visto la luce nelle scorse settimane.

“Lorenzo è un generatore di energia inesauribile. Questo incontro è importante per me, per la mia vita e la canzone è stata un grande regalo che a me ha portato tanta Allegria!”, le parole di Gianni Morandi nel momento dell’uscita del pezzo.

L’Allegria è un brano che celebra l’allegria in ogni sua forma con la speranza di portarla nelle case di tutti nell’estate 2021, quella in cui l’Italia ha trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quella in cui un brano del genere assume un valore maggiore.

Qui sotto le foto, pubblicate da Jovanotti, in compagni di Gianni Morandi e delle rispettive famiglie a Cortona: