Anche la settimana in partenza oggi 9 agosto si apre con le offerte Amazon dedicate alle Fire TV Stick, in pieno clima vacanziero. Sul noto store si sta puntando ancora sui dispositivi che rendono smart anche le TV più datate e di certo non di ultima generazione: una strategia più che sensate in questo momento, visto che in molti ricorrono al dispositivo in vista del via del Campionato di serie A su DAZN e dunque per avere la possibilità di vedere le partite direttamente dal televisore attraverso l’apposita app.

La più economica delle offerte Amazon per la Fire TV Stick è quella nel modello Lite del dispositivo. Il suo costo attuale scende a 19,90 euro da 29,90 euro. Il dispositivo non prevede i tasti per i comandi alla TV ma comunque integra il tasto per l’assistente vocale Alexa e dunque la soluzione resta in ogni caso funzionale.

Le offerte Amazon della settimana che ci porterà al Ferragosto continuano anche con il modello di Fire Tv Stick HD del 2020, questo si con comandi per la TV integrati nel telecomando e sempre con il tasto Alexa incluso, ma anche con quelli dedicati a Netflix, Prime Video e Music e ancora Disney Plus. Il prezzo del dispositivo ora non supera i 24.90 euro.

Per finire, ma non certo meno interessante, è la terza delle offerte Amazon per la Fire Tv stick 4K nel modello del più recente e avanzato del prodotto. La massima qualità dello streaming è ora garantita a non più di 39,90 euro.

Tutte i dispositivi a marchio Amazon scontati anche in questa settimana di vacanze sono immediatamente disponibili per la consegna. Acquistandoli in queste ore, i pacchi giungeranno tra domani o al massimo dopodomani 11 agosto a casa o presso qualche Amazon Locker presente sul territorio nazionale.