Paolo Conte a Lucca nel 2022. Il concerto inizialmente in programma per il 2020 e rimandato al 2021 è stato nuovamente posticipato e si terrà nel 2022.

Al Lucca Summer Festival, Paolo Conte si esibirà il 26 giugno del prossimo anno e i biglietti precedentemente acquistati per il concerto del 2020 oppure del 2021 resteranno validi per accedere alla nuova data. Il concerto di Paolo Conte a Lucca si terrà in Piazza Napoleone in occasione della prossima edizione del Lucca Summer Festival.

Chi fosse ancora sprovvisto di biglietto ed intenzionato a partecipare al concerto, potrà acquistarne su TicketOne sia online che nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta Italia.

Il tour in programma per Paolo Conte il prossimo anno festeggia i 50 anni di Azzurro. Per il cantautore piemontese si tratterà della prima esibizione sul palco del Lucca Summer Festival in un concerto che lo vedrà riproporre tutti i brani principali della sua leggendaria carriera proprio a partire dal grande successo di Azzurro.

Ed è stato proprio il 50° anniversario di Azzuro a dare spunto al disco Live in Caracalla – 50 years of Azzurro a cui ha fatto seguito il tour che lo ha portato ad esibirsi nei più importanti teatri europei e che il prossimo anno lo farà approdare al Lucca Summer Festival.

Ma quello a Lucca non è l’unico concerto di Paolo Conte atteso per il 2022, ecco tutte le date!

Le nuove date di Paolo Conte



21 marzo 2020 Padova, Gran Teatro Geox – Posticipato al 17 ottobre 2020 – 17 aprile 2021 – Posticipato al 5 novembre 2021 – NUOVA DATA: 25 marzo 2022

30 aprile 2020 Sanremo, Teatro Ariston – Posticipato al 6 novembre 2020 e poi al 21 maggio 2021 – NUOVA DATA: 23 aprile 2022

13 giugno 2020 Mantova, Esedra di Palazzo Te – Posticipato al 12 giugno 2021 – NUOVA DATA: 29 agosto 2021

25 giugno 2020 Lugano, Piazza Riforma – Posticipato a data da destinarsi nel 2021

24 luglio 2020 Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival – Posticipato al 24 luglio 2021 – NUOVA DATA: 26 giugno 2022

16 e 17 maggio 2022 Milano, Teatro degli Arcimboldi