Dynasty 4 dice addio a uno dei suoi membri del cast: un attore presente fin dall’episodio pilota ha lasciato la serie targata CW. Cos’è successo al suo personaggio?

Attenzione: l’articolo contiene SPOILER sull’episodio 13 di Dynasty 4

Nel tredicesimo episodio della quarta stagione di Dynasty, il pubblico ha appreso il tragico destino riservato a uno dei protagonisti. La premiere della stagione aveva già anticipato la morte di uno dei personaggi principali, ed era partito il toto-nome tra i fan della serie CW.

Si tratta di Joseph Anders, l’amato maggiordomo della famiglia Carrington, interpretato da Alan Dale.

Nell’episodio, dopo aver salvato Fallon (Elizabeth Gillies) e Liam (Adam Huber) da una coppia di rapitori, Anders ha cominciato a sentire i primi dolori alle costole. Il suo eroico gesto non ha portato direttamente alla morte del maggiordomo, avvenuta verso la fine dello stesso episodio. Infatti mentre era in auto verso l’ospedale per far visita a Cristal (Daniella Alonso), che è stata sottoposta a cure per un tumore al cervello, il dolore che ne è derivato lo ha distratto, facendolo schiantare con la sua auto.

Dale è stato un personaggio fisso della serie Dynasty sin dal suo debutto nel 2017. Il tredicesimo episodio della serie, dal titolo Go Rescue Someone Else, rappresenta l’ultimo per l’attore.

L’addio di Alan Dale non è la prima grande perdita per il cast di Dynasty. La Cristal originale (interpretato da Nathalie Kelley) è uscita di scena alla fine della prima stagione; l’evento ha portato l’ingresso di Cristal 2.0 (interpretato da Ana Brenda Conteras), che poi ha detto addio alla serie a fine seconda stagione. Nello stesso periodo, il pubblico ha anche detto addio all’originale Alexis quando Nicollette Sheridan ha lasciato inaspettatamente lo show a metà della stagione 2. Inoltre, con molta probabilità non rivedremo più il personaggio di Steven, fratello di Fallon, dato che James Mackay ha lasciato lo show durante la sua seconda stagione, apparentemente per divergenze creative.

Dynasty 4 è ancora inedita in Italia e potrebbe essere rilasciata su Netflix a settembre, usando lo stesso metodo di rilascio della terza stagione.

Ecco il video super SPOILER della morte di Anders: