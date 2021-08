Brutte notizie per gli amanti delle serie tv e, in particolare, dei “grandi classici”: Markie Post è morta. L’attrice che per sei stagioni di Giudice di Notte ha vestito i panni di Christina Sullivan, si è spenta all’età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore.

L’attrice nota per i ruoli in Giudice di Notte, The Fall Guy, Hearts Afire e tante altre serie tv, Chicago P.D. compresa, è morta sabato, dopo una battaglia di tre anni e dieci mesi contro il cancro. La sua manager Ellen Lubin Sanitsky lo ha confermato a Deadline proprio in queste ore. I fan si sono subito stretti intorno alla sua famiglia ricordando l’attrice che nella sua carriera ha avuto modo di rendersi protagonista anche sul grande schermo.

Nata il 4 novembre 1950 a Palo Alto, in California, Markie Post ha iniziato la sua carriera nell’intrattenimento lavorando dietro le quinte di spettacoli di giochi, tra cui Split Second, diventando poi produttrice associata per Double Dare di Alex Trebek e passando poi davanti alla macchina da presa. I suoi primi lavori importanti sono arrivati alla soglia dei 30 anni quando ha avuto ruoli da guest star in episodi di CHiPs, Barnaby Jones, L’incredibile Hulk e tanti altri show.

In seguito è apparsa in serie come The Love Boat, Cheers, Fantasy Island e The A-Team ed è poi apparsa in 65 episodi di The Fall Guy della ABC. Per lei è arrivato il ruolo regular in Giudice di Notte della NBC interpretando il difensore d’ ufficio Christine Sullivan per 159 episodi tra il 1985 e il 1992. Proprio in questi giorni si è parlato della possibilità di un revival della serie a cui, a questo punto, non potrà prendere parte.

La sua famiglia in una nota ha fatto sapere: “Ma per noi, il nostro orgoglio è in chi era oltre alla recitazione; una persona che ha preparato torte elaborate per gli amici, cucito tende per i primi appartamenti e ci ha mostrato come essere gentili, amorevoli e indulgenti in un mondo spesso duro”. Markie Post è morta e lascia il marito, lo scrittore Michael A. Ross; le figlie, l’attrice Kate Armstrong Ross e Daisy Schoenborn; il genero Bryce Schoenborn e la nipotina di cinque mesi.