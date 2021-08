Grand Hotel 3 al via oggi, 8 agosto, su Canale5. La serie spagnola, l’unica che ha portato un po’ di refrigerio in termini di ascolti alla rete ammiraglia, continua la sua corsa e dopo ave intrattenuto il pubblico con il mistero della sorella di Julio nella prima stagione, ha fatto lo stesso anche con la seconda che si concluderà proprio questa sera con la possibile verità su Don Carlos e la sua dipartita o presunta tale.

Non mancheranno i colpi di scena, la violenza e la passione, specie tra Julio e Alicia, ma nemmeno i colpii di scena visto che quello che vedremo oggi, 8 agosto, sarà il finale della seconda stagione e la première di Grand Hotel 3. La serie tornerà anche la prossima settimana, il 15 agosto, salvo cambiamenti, con due episodi, il secondo e il terzo, dal titolo L’annullamento e il Sequestro in cui qualcuno sparerà a Garrido per impedirgli di impossessarsi dei documenti trafugati dall’hotel, cos’altro succederà in questa nuova, e lunga, avventura?

Prima di capire cosa ne sarà dei protagonisti in Grand Hotel 3, è arrivato il momento di guardare il finale della seconda stagione. L’appuntamento con l’ultimo episodio è fissato per oggi, 8 agosto, in cui all’hotel un cineoperatore con la pellicola delle nozze di Alicia e Diego e durante la proiezione, Angela, alla vista di un uomo nella pellicola, ha quasi uno svenimento.

Alicia e Julio cominciano ad indagare sul misterioso uomo della pellicola fino ad arrivare ad una camera segreta nell’hotel, che sembra fosse un rifugio del padre della donna. Lì i due, dopo una violenza subita da lei da parte di Diego, finalmente possono dar sfogo alla loro passione.

Prenderà il via da qui Grand Hotel 3 con il primo episodio in cui grazie alla pellicola girata il giorno delle nozze dei Murquia, Alicia e Julio scoprono chi potrebbe essere colui che ha tentato di uccidere Andres. Si tratta di un certo Yanes, che messo alle strette, si intrufola nell’hotel durante un ballo in maschera per rubare la pellicola, che rappresenta l’unica prova per inchiodarlo con la polizia. Cos’altro succederà adesso?