Candice Renoir 7 riparte su Rai2 dal 9 agosto: la programmazione della popolare serie francese ricomincia dall’episodio 4, ogni giorno alle 17.05 fino ad esaurimento dell’intera stagione. La serie poliziesca creata da Solen Roy-Pagenault, Robin Barataud e Brigitte Peskine, in genere va in onda in Italia in anteprima su Fox Crime, prima di approdare in chiaro su Rai2.

Candice Renoir 7, nello specifico, è andata in onda per la prima volta in Italia tra settembre e ottobre del 2019 su Sky, per poi approdare in prima visione in chiaro su Rai 2 dal 21 giugno scorso.

La programmazione di Candice Renoir 7 è stata interrotta dopo soli 3 episodi per lasciare spazio alla copertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, come avvenuto anche per Delitti in Paradiso, visto che Rai2 è diventata rete olimpica del servizio pubblico. Ora la serie poliziesca riparte dall’episodio 4, dal titolo Gli Invisibili, in cui la protagonista deve far luce su un nuovo omicidio dopo essersi imbattuta per caso in un cadavere.

Mentre va al mercato Candice incappa nel corpo senza vita di un senzatetto. Le indagini la portano a scoprire un mondo senza pietà.

Gli episodi inediti di Candice Renoir 7 andranno in onda ogni pomeriggio alle 17.05 su Rai2: la programmazione prevede un episodio al giorno dal lunedì al sabato, fino ad esaurimento della stagione composta da 10 capitoli.

Candice Renoir 7 è la penultima stagione della serie francese con protagonista Cécile Bois: France 2 in Francia e Fox Crime in Italia hanno già trasmesso l’ottava stagione nel 2020, composta come la precedente da 10 episodi. La serie è stata rinnovata anche per una nona stagione, ma la produzione è stata fermata dalla pandemia che ha flagellato la Francia nell’ultimo anno e mezzo, dunque presumibilmente non debutterà su France 2 prima del 2022.